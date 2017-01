Il 27 luglio di quest’anno la Commissione ha adottato una raccomandazione sullo Stato di diritto in Polonia ritenendo che una serie di provvedimenti presi dal nuovo Governo polacco, e in particolare taluni riguardanti la Corte costituzionale di quel Paese, configurino «a situation of a systemic threat to the rule of law». È questa la prima volta che la Commissione dà applicazione al «Nuovo quadro dell’UE per rafforzare lo Stato di diritto» (di seguito il Nuovo quadro). Presentato l’11 marzo 2014 dalla stessa Commissione allo scopo «di contrastare le minacce future allo Stato di diritto negli Stati membri prima che si verifichino le condizioni per attivare i meccanismi previsti dall’art. 7 TUE», il Nuovo quadro consente all’esecutivo di Bruxelles di (re)agire non appena vi siano chiare indicazioni di una minaccia sistemica allo Stato di diritto in uno Stato membro... (segue)