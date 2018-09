NUMERO 18 - 26/09/2018

Spagna - Referendum per l'autogoverno della Catalogna

Negli ultimi giorni si è registrato un nuovo colpo di scena nell’ambito della vicenda che vede da tempo contrapposte la Catalogna ed il governo centrale di Madrid.

Secondo quanto riportato dal Financial Times , lo scorso 3 settembre, in occasione di un’intervista rilasciata all’emittente radiofonica iberica Cadena SER , il premier spagnolo Pedro Sánchez ha infatti avanzato la proposta di convocare un referendum in Catalogna per dotare la Regione di un nuovo Statuto e di una più ampia autonomia.

Il leader del Partito Socialista, pur sottolineando la necessità di instaurare con le istituzioni catalane un rapporto basato sul dialogo e di pervenire con esse ad un accordo, ha tuttavia escluso la possibilità di consentire a queste ultime l’indizione di una consultazione di natura indipendentista ed ha ribadito come il superamento della crisi politica interna al Paese non possa prescindere dal rispetto della legge spagnola.