NUMERO 16 - 30/06/2021

CALL FOR PAPERS Conferenza sul futuro dell’Europa e riforme istituzionali

Il 9 maggio scorso, in occasione della giornata dell’Europa, si è svolto l’evento inaugurale della conferenza sul futuro dell’Europa, la cui prima riunione plenaria verrà fissata a breve dal Comitato esecutivo, del quale fa parte una rappresentanza paritaria del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea.

Coerentemente con i principi di inclusività, apertura e trasparenza che ne hanno ispirato l’istituzione, la Conferenza è intesa come un processo “dal basso verso l’alto”, che consentirà ai cittadini di esprimere la loro opinione su ciò che si attendono dall’Unione europea.

Nell’intento, quindi, di creare un nuovo spazio di discussione con i cittadini per affrontare le sfide e le priorità dell’Unione europea, nella conferenza stampa di lancio dell’iniziativa i rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione hanno incoraggiato i cittadini a partecipare attivamente e con fiducia a questo inedito processo di democrazia deliberativa.

Proprio per contribuire attivamente a questa fase di intenso dibattito sul futuro dell’Unione europea, federalismi.it ha deciso di promuovere una serie di call for papers sui diversi temi che saranno al centro delle iniziative promosse nel corso del prossimo anno solare, cioè il periodo entro il quale si svolgerà la Conferenza.

A tal fine, il primo aspetto sul quale si intende porre l’attenzione è quello delle riforme a carattere istituzionale, ritenendo queste ultime come un requisito necessario per raggiungere taluni obiettivi proposti dai promotori della Conferenza, tra cui una più efficace tutela dei diritti e dei valori europei, incluso lo Stato di diritto, il consolidamento delle fondamenta democratiche dell’Unione e il rafforzamento dei processi democratici che governano l'Unione europea.

Pertanto, è indetta una call for papers rivolta agli studiosi di tutte le nazionalità su questioni inerenti le riforme istituzionali. In particolare, sono benvenute proposte sulle seguenti aree tematiche:

a) Composizione e funzionamento delle istituzioni;

b) Il sistema elettorale europeo;

c) Le presidenze dell’Unione europea;

d) Democraticità e trasparenza della governance europea

e) I rapporti interistituzionali;





Modalità di presentazione delle proposte e procedura di selezione:

Gli abstracts, in lingua italiana, francese o inglese, di massimo 4000 caratteri, dovranno essere inviati, insieme ad un curriculum vitae del proponente, all’indirizzo f.battaglia@uniroma1.it, entro il 25 luglio 2021.

Gli abstracts saranno selezionati dal Comitato di direzione e dalla redazione della rivista federalismi.it, entro il 4 agosto 2021.

I contributi selezionati dovranno essere inviati in forma definitiva entro il 15 ottobre 2021, in modo da poter essere pubblicati in un fascicolo speciale di federalismi.it entro dicembre 2021.