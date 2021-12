NUMERO 29 - 29/12/2021

Annamaria Poggi nuovo Direttore di federalismi.it

In piena continuità con la linea editoriale che federalismi.it ha tenuto fin dalla sua nascita, il nuovo Direttore della rivista è stato individuato nella persona della prof.ssa Anna Poggi, ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università di Torino e già autorevole componente del comitato di Direzione; vice-direttore responsabile sarà la prof.ssa Federica Fabrizzi, associato di Istituzioni di diritto pubblico presso Sapienza – Università di Roma, anch’essa già componente del comitato di Direzione e Redattore Capo; quest’ultimo ruolo sarà ricoperto, infine, dal dott. Federico Savastano.

Al nuovo Direttore, al comitato di Direzione ed alla redazione tutta, gli auguri di buon lavoro nel ricordo indelebile del fondatore della rivista Beniamino Caravita di Toritto.

Maria Rosaria Covelli

Andrea Caravita di Toritto

“… ormai l’autorevolezza della rivista non dipende solo dalla sua collocazione in fascia A, ma da quel continuo lavoro di squadra, di gruppo e per il quale ringrazio tutto il gruppo – compreso me stesso! – che gira intorno alla Rivista da me diretta, con un folto gruppo di amici: senza lavoro di squadra non si cresce, non crescono i più anziani, non crescono i più giovani, non cresce il gruppo stesso!”

(B. Caravita, L’autonomia universitaria oggi, relazione svolta al convegno “L’Autonomia universitaria oggi”, organizzato AIC presso l’Aula Magna del Rettorato della Sapienza, il 28 ottobre 2021. Testo rielaborato e pubblicato in federalismi.it ).