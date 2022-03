NUMERO 6 - 23/02/2022

Green Public Procurement: a look into the past to meet future challenges

Abstract [En]: This paper is focused on the importance of environment in the public procurement field. Thanks to the growing attention dedicated to the theme by the European Institutions, over time the Italian legislator has renovated the discipline and today the National Recovery and Resilience Plan gives a new impulse for a “Green Revolution and Ecological Transition” which produces its effects in the Green Public Procurement discipline.

Titolo: Green Public Procurement: uno sguardo al passato per affrontare le sfide future

Abstract [It]: Il lavoro è incentrato sulla rilevanza dell’ambiente nel settore degli appalti pubblici. Grazie alla crescente attenzione dedicata alla tematica dalle Istituzioni europee, il legislatore italiano ha innovato nel corso del tempo la disciplina e oggi il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dà un nuovo impulso per una “Rivoluzione verde e Transizione Ecologica” che incide sulla normativa in materia di appalti verdi.

Keywords: Green Public Procurement, Public Contracts Code, Environmental protection, Ecological transition, NRRP

Parole chiave: Appalti Verdi, Codice dei contratti pubblici, Tutela dell’ambiente, Transizione ecologica, PNRR

Table of contents: 1. Introduction. 2. Defining Green Public Procurement. 3. Sensitivity to Green Public Procurement in the EU landscape. 4. Italian legislation on green public procurement from the 1990s to nowadays. 5. Green Public Procurement and the National Recovery and Resilience Plan.