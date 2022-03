NUMERO 6 - 23/02/2022

La tutela degli iscritti innanzi al potere privato dei partiti politici: la sospensione cautelare della nomina del Presidente del M5S

Abstract [It]: Il presente articolo analizza il contenuto della decisione del Tribunale di Napoli, sez. civ. VII, del 3.2.2022, che ha sospeso in via cautelare, su ricorso di alcuni iscritti al M5S, una delibera di modifica dello Statuto del M5S e la delibera di nomina del Presidente. La decisione è l’occasione per affrontare il tema più generale della tutela giurisdizionale degli iscritti difronte al potere dei partiti politici, anche alla luce della più recente giurisprudenza.

Title: The protection of members from the private power of political parties: the suspension of the appointment of the President of the M5S

Abstract [En]: This article analyzes the content of the decision of the Court of Naples, section civ. VII, of 3.2.2022, which suspended, on the appeal of some members of the M5S, a resolution to modify the Statute of the M5S and the resolution to appoint the President. The decision is an opportunity to address the more general issue of the judicial protection of members in front of the power of political parties, also in the light of the most recent jurisprudence.

Parole chiave: Partiti politici; Costituzione; tutela giurisdizionale; potere giuridico; iscritti

Keywords: Political parties; Constitution; judicial protection; legal power; subscribers

Sommario: 1. In premessa: i partiti politici tra conflitto politico e conflitto giuridico. 2. L’ordinanza cautelare del Tribunale di Napoli, sez. VII, del 3.2.2022: ancora un conflitto tra iscritti e Associazione M5S. 3. Una conferma. Sul regime processuale di tutela degli iscritti. 4. Un’antinomia costituzionale. Sull’interesse a ricorrere degli iscritti. 5. Una novità. Sull’oggetto del sindacato giurisdizionale. 6. Un tema irrisolto. Sull’ampiezza del sindacato giurisdizionale. 7. Una notazione finale. Per una legge processuale sui partiti politici.