NUMERO 6 - 23/02/2022

Brevi note sulla rielezione del Presidente della Repubblica

Abtsract [It]: La rielezione di Sergio Mattarella alla carica di presidente della Repubblica apre una serie di interrogativi sullo stato di salute della nostra Democrazia. Emerge, su tutto, la profonda crisi del sistema politico-partitico, polverizzato e inadeguato ad affrontare le importanti sfide che ci aspettano. Ciò che assume maggior rilevanza è il rischio di una trasformazione di fatto dell’attuale forma di governo parlamentare con la correlata accentuazione dei poteri del capo dello Stato, che, però, nel nostro ordinamento non ha alcuna responsabilità politica. A ciò si aggiunga la pericolosa compressione del ruolo della rappresentanza politica e del Parlamento. In tale contesto, il raccordo governo-parlamento sembra essere sostituito da quello governo-presidente della Repubblica, che nel suo messaggio di insediamento alle Camere pare aver delineato un vero e proprio indirizzo politico presidenziale, difficilmente accettabile in una forma di governo parlamentare come quella attualmente delineata dalla Costituzione.

Abtstract [En]: The re-election of Sergio Mattarella to the office of President of the Republic opens a series of questions about the state of health of our Democracy. It emerges, above all, the deep crisis of the political party system, pulverized and inadequate to meet the important challenges that await us. What assumes greater importance is the risk of a de facto transformation of the current form of parliamentary government with the correlated accentuation of the powers of the Head of State, who, however, in our system has no political responsibility. To this must be added the dangerous compression of the role of political representation and Parliament. In this context, the government-parliament link seems to be replaced by the government-President of the Republic link, who in his inaugural message to the Chambers seems to have outlined a real presidential political direction, hardly acceptable in a parliamentary form of government such as that currently outlined by the Constitution.

Sommario: 1. Il secondo discorso di insediamento del Presidente Mattarella. 2. La rielezione di Mattarella e gli effetti sul sistema dei partiti. 3. L’evoluzione istituzionale verso il semipresidenzialismo di fatto e la perdita di centralità del Parlamento