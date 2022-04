NUMERO 11 - 06/04/2022

Giornata di studi in ricordo del Prof. Caravita - 19 aprile 2022

In occasione del compleanno del Prof. Beniamino Caravita di Toritto, che ricorre il 19 aprile, è stata organizzata una giornata di studi in suo ricordo, dedicata a uno dei suoi ultimi temi di ricerca: l’intelligenza artificiale.

In particolare, l’incontro è stato occasione per ragionare su alcune riflessioni che il Professore aveva chiuso nel novembre del 2021 e che, integrate dalle relazioni, saranno raccolte nel volume "Beniamino Caravita. Social Network, formazione del consenso e intelligenza artificiale. Itinerari di una ricerca" in corso di pubblicazione con la casa editrice Sapienza (SUE).

Il video dell'incontro è disponibile a questo indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=_MxBq6i6rio