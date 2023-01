NUMERO 34 - 28/12/2022

La riforma del regolamento del Senato al vaglio della XIX Legislatura: brevi considerazioni sulla figura del senatore “apolide”, sui nuovi gruppi parlamentari in deroga e sul voto a data certa

Abstract [It]: Il contributo analizza le più significative modifiche regolamentari approntate al Senato allo scadere della XVIII legislatura aventi ad oggetto istituti che sconfinano il mero adeguamento normativo connesso alla mutata consistenza numerica del plenum assembleare, derivante dalla riforma costituzionale approvata nel corso della medesima legislatura, tramite l’inserimento di misure fortemente disincentivanti la costituzione di nuovi gruppi nel corso della legislatura, l’introduzione della figura del senatore elettivo non iscritto ad alcun gruppo, ed altri istituti in parte mutuati dall’esperienza Camera e in parte dalla prassi.

Title: The reform of the Senate regulation under consideration by the XIX Legislature: brief considerations on the figure of the "stateless" senator, on the new parliamentary groups in derogation and on the vote on a certain date

Abstract [En]: The paper examines the most significant changes at Senate’s Rules of procedure at the end of the XVIII legislature concerning institutions that go beyond the mere rules of procedure adaptation. These are the ones connected to the reformed numerical consistency of the assembly plenum deriving from the constitutional reform approved during the same legislature. They imply the insertion of measures which strongly discourage the formation of new groups during the legislature, the introduction of the figure of the elective senator not registered with any group, and other institutions partly borrowed from the experience of the Chamber and partly from practice.

Parole chiave: regolamenti parlamentari; riforma regolamenti parlametari; gruppi parlamentari; divieto di mandato imperativo; riduzione numero parlamentari

Keywords: rules of procedure; reform of Senate’s Rules of procedure; parliamentary groups; prohibition of imperative mandate; downsizing of parliament

Sommario: 1. Premessa. 2. La costituzione dei gruppi parlamentari in Senato. 3. La nuova figura del senatore “apolide”. 4. L’interpretazione del regolamento “condivisa”, il voto a data certa e le altre modifiche più significative. 5. Considerazioni finali.