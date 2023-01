NUMERO 34 - 28/12/2022

La rivoluzione tecnologica nel settore dei servizi finanziari e il suo impatto sulle fonti del diritto

Abstract [It]: La sperimentazione dell’attività tecno-finanziaria si propone di incentivare l’innovazione di servizi e prodotti nei settori finanziari, bancari e assicurativi, facendo ricorso alle nuove tecnologie e ricercando e stimolando nuovi paradigmi legislativi. L’interrogativo in merito al ruolo delle tradizionali fonti del diritto e la necessità di un ordinamento flessibile divengono oggi presupposti fondamentali per qualsiasi analisi lo studioso di diritto pubblico voglia intraprendere in questo ambito.

Title: The technological revolution in the financial services sector and its impact on the law sources

Abstract [En]: The new techno-financial activities are pushing the innovation of services and products within the financial, banking and insurance sectors, stimulating the research of new legislative paradigms. The question regarding the role of the traditional sources of law and the need for a flexible legal system are today becoming fundamental prerequisites for any analysis the constitutional law scholar wishes to undertake in this area.

Parole chiave: Regolamentazione finanziaria, mercati finanziari, fintech, diritto comparato, Regulatory sandbox

Keywords: Financial regulation, Financial markets, FinTech, RegTech, Regulatory sandbox

Sommario: 1. Introduzione. 2. I mercati finanziari come costrutto giuridico. 3. Dalla regolamentazione alla RegTech. 4. Un nuovo tipo di regolamentazione per il RegTech: i sandboxes regolamentari. 5. Conclusioni.