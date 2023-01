NUMERO 34 - 28/12/2022

Costituzionalismo «post-umano» alla prova della decisione pubblica algoritmica

Abstract [It]: La tecnologia, elemento costitutivo della nostra società, ha un impatto significativo su diritti fondamentali e Istituzioni. A partire dalla giurisprudenza nazionale e comparata, si intende esaminare le coordinate costituzionali del processo decisionale pubblico algoritmico, prendendo in considerazione le garanzie della trasparenza e del controllo umano: se cambiano e come possono essere implementate nel contesto delle decisioni determinate dall’IA.

Title: «Post-human» constitutionalism to the test of algorithmic public decision-making

Abstract [En]: Technology is a constituent element of our society, with significant impact on fundamental rights and public institutions. Starting from national and comparative case law, the author aims to examine the constitutional coordinates of algorithmic public decision-making, taking into consideration the principle of transparency and the human control over machine: whether they change and how they can be guaranteed in the context of AI-based decisions.

Parole chiave: Intelligenza artificiale, decisione pubblica, trasparenza, controllo umano, governance algoritmica

Keywords: Artificial intelligence, public decision making, transparency, human control, algorithmic governance

Sommario: 1. Introduzione. 2. Intelligenza meccanica dalla tecnica al diritto. 3. La decisione pubblica algorithmic-based e il nuovo volto della trasparenza. 4. La garanzia del controllo umano tra illusione e realtà. 5. Spunti conclusivi e prospettive regolatorie dell’algoritmo.