NUMERO 34 - 28/12/2022

Clausole escludenti e domanda di partecipazione. Per la serie: a volte (… legittimamente …) ritornano

Abstract [It]: Anche se le clausole escludenti negli appalti pubblici e nei concorsi non sono tutte uguali (solo alcune tra di esse, infatti, rendono in radice impossibile elaborazione e presentazione di una domanda di partecipazione) il trattamento loro riservato dalla giurisprudenza amministrativa è sostanzialmente uniforme. Il tale ottica forse ha ecceduto il giudice amministrativo nel momento in cui ha iniziato a sostenere che sempre, in presenza di clausole escludenti di qualsiasi tipo, il bando può essere contestato senza dover prima presentare la domanda di partecipazione.

Title: Exclusionary clauses and application. Sometimes (... legitimately ...) they come back

Abstract [En]: Even if in public tenders and competitions the excluding clauses are not all the same (only some of them, in fact, make it impossible to process and submit an application to participate) the treatment reserved for them by administrative jurisprudence is substantially uniform.

In this perspective, perhaps the administrative judge exceeded the moment in wich he began to believe that always, in presence of any type of exclusion clauses, the competition notice can be contested without having to first submit one’s application for participation.

Parole chiave: clausole escludenti, bando, domanda di partecipazione, interesse legittimo strumentale

Keywords: exclusion clauses, tender/competition notice, application for partecipation, instrumental legitimate interest

Sommario: 1. Le clausole escludenti. 2. I pronunciamenti cautelari del giudice. 3. Spigolature su alcuni caratteri dell’interesse legittimo pretensivo e sul significato dell’espressione interesse strumentale. 4. Impossibilità di desumere l’esistenza di interesse legittimo pretensivo dalla circostanza che un interesse semplice può, in via teorica, trovare soddisfazione anche risarcitoria nel processo amministrativo. 5. Possibili effetti pregiudizievoli di una tutela cautelare pur ispirata all’effettività. 6. Ruolo della domanda di partecipazione e doverosa graduazione delle richieste di giustizia.