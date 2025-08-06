Giurisprudenza » Europa » Corte di Giustizia » Unione europea
Corte di Giustizia, Sentenza n. 758 Corte di Giustizia (Grande Sezione), sentenza 1° agosto 2025, LC (C-758/24), CP (C-759/24) contro Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma
Relazione del Tribunale ordinario di Roma - Collegio per i reati ministeriali - sul caso Almasri
(06/08/2025)
Dossier 'Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali'
(06/08/2025)
Dossier 'Le procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia'
(06/08/2025)
Dossier 'Disposizioni in materia di composizione di giunte e consigli regionali e di incompatibilità'
(06/08/2025)
Dossier 'Rendiconto 2024 e Assestamento 2025 - Profili di competenza della II Commissione Giustizia'
(06/08/2025)