Il Nomos dello Spazio

Abstract [It]: L’articolo esamina le problematiche giuridiche dello spazio celeste. Nel tentativo di definire un Nomos dello spazio. Quindi, i trattati internazionali che si sono succeduti, a partire dal principale del 1967, fino alla recente legge italiana del 2025. Vi sono poi svolti ampi cenni alla legislazione francese e statunitense. Nonché alcune considerazioni sull’annunciato Regolamento UE sullo spazio. La conclusione è che il diritto spaziale deve essere studiato senza frontiere e senza confini, al di là delle tradizionali materie giuridiche. Perché oggi le regole giuridiche si stabiliscono fuori e oltre i confini territoriali. Quindi, non più solo un Nomos della terra piuttosto anche un Nomos dello spazio.

Abstract [En]: The article examines the legal issues surrounding outer space. It attempts to define a Nomos of space. It then looks at the international treaties that have followed, starting with the main one in 1967, up to the recent Italian law of 2025. There are also extensive references to French and US legislation, as well as some considerations on the announced EU Space Regulation. The conclusion is that space law must be studied without frontiers and without boundaries, beyond traditional legal subjects. Because today, legal rules are established outside and beyond territorial boundaries. Therefore, no longer just a Nomos of the earth, but also a Nomos of space.

Parole chiave: Spazio – Diritto – Trattati internazionali – Legge italiana

Keywords: Space – Law – International Treaties – Italian Legislation

Sommario: 1. Dal nomos della terra al nomos dello spazio. 2. Le basi teoriche del diritto spaziale. 3. Il Corpus Iuris Spatialis, tra diritto internazionale, diritto interno ed europeo. 4. Osservazioni conclusive.