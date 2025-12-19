Federalismi.it - Rivista Telematica
Registrazione al Tribunale di Roma numero
202/2003 del 18.04.2003
ISSN 1826-3534
Società editoriale federalismi s.r.l.
Via di Porta Pinciana, 6 00187 Roma
Partita IVA 09565351005
amministrazione@federalismi.it
I contributi devono essere inviati all'indirizzo redazione@federalismi.it, già adeguati ai criteri editoriali. I testi ricevuti, dopo una prima valutazione del comitato di redazione, saranno sottoposti a procedura di double blind peer review.
La Rivista riceve solo testi inediti: non si pubblicano contributi già apparsi in altre sedi editoriali o ad esse destinati.
Tutti gli articoli firmati sono protetti dalla legge 633/1941 sul diritto d'autore.
Le foto presenti su federalismi.it non sono protette da copyright.
Direttore responsabile Annamaria Poggi
ViceDirettore responsabile Federica Fabrizzi
Comitato di direzione
Andrea Biondi; Luisa Cassetti; Marcello Cecchetti; Carlo Curti Gialdino; Renzo Dickmann; Antonio Ferrara; Tommaso Edoardo Frosini; Diana-Urania Galetta; Roberto Miccù; Andrea Morrone; Giulio M. Salerno; Sandro Staiano.
Redazione
Federico Savastano (Redattore Capo); Stefano Aru; Francesco Battaglia; Cristina Bertolino; Giovanni Boggero; Tanja Cerruti; Caterina Domenicali; Giovanni Piccirilli; Massimo Rubechi; Martina Sinisi; Alessandro Sterpa.
Segreteria di redazione
Chiara Arruzzoli; Simone Barbareschi; Alina Iuliana Benea; Andrea Caravita di Toritto; Maria Cristina Carbone; Adriano Dirri; Eleonora Iannario; Giulia Renzi; Giulia Santomauro; Francesco Severa; Sergio Spatola; Giulia Vasino.
Conclusioni sull'Ucraina del Consiglio europeo del 18 dicembre 2025, sottoscritte da 25 Stati membri
Consiglio europeo (19/12/2025)