 Cesare Ruperto, presidente anticipatore

«Con il presidente Ruperto la Corte costituzionale si è anche aperta, uscendo dal Palazzo della Consulta e dando inizio alla stagione dei viaggi della Corte». Nel suo breve e intenso ricordo del predecessore, il 10 febbraio scorso in apertura di udienza a Palazzo della Consulta, il presidente Giovanni Amoroso non ha mancato di accennare a questo aspetto, forse un po’ trascurato quando, un decennio fa, durante la presidenza di Paolo Grossi e poi dei successori, la Corte ha ripreso e potenziato - non già iniziato per la prima volta - molteplici attività di comunicazione e dialogo con le istituzioni e la società civile, ed è divenuta molto più trasparente… (segue)
Costituzionalismo europeo e competizione sistemica: la transizione geopolitica dell'Unione e la questione della legittimazione democratica
Antonella Sciortino (25/02/2026)
È arrivato il momento della Costituzione europea: se non ora quando?
Tommaso E. Frosini (25/02/2026)
Le criticità della disciplina sulle campagne elettorali attraverso il referto della Corte dei conti sulla campagna elettorale per le elezioni politiche del 2022
Edoardo Caterina (27/01/2026)
Irregolarità nelle procedure elettorali e criteri per l’annullamento: la sentenza n. 17352/2025 del TAR del Lazio
Francesca Neyroz (15/12/2025)
Intelligenza artificiale, sanità digitale ed esigenze di regolazione: l’intreccio tra soggetti pubblici e privati
L. Del Corona, A. Giubilei, M. Ladu, V. Montozzi (13/12/2025)
Diritto all’identità di genere - profili legali, sociali e sociosanitari
Marianna Bergamaschi (13/12/2025)
Sulla PMA: uno sguardo oltre confine
Marianna Cuomo (13/12/2025)
L'amnistia in Spagna: perché è una scelta divisiva
Giovanna Razzano (02/12/2025)