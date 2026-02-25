NUMERO 7 - 25/02/2026

Cesare Ruperto, presidente anticipatore

«Con il presidente Ruperto la Corte costituzionale si è anche aperta, uscendo dal Palazzo della Consulta e dando inizio alla stagione dei viaggi della Corte». Nel suo breve e intenso ricordo del predecessore, il 10 febbraio scorso in apertura di udienza a Palazzo della Consulta, il presidente Giovanni Amoroso non ha mancato di accennare a questo aspetto, forse un po’ trascurato quando, un decennio fa, durante la presidenza di Paolo Grossi e poi dei successori, la Corte ha ripreso e potenziato - non già iniziato per la prima volta - molteplici attività di comunicazione e dialogo con le istituzioni e la società civile, ed è divenuta molto più trasparente… (segue)