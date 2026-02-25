 Dialoghi sull'Europa - 23-29 marzo 2026

Federalismi.it - Rivista Telematica
Registrazione al Tribunale di Roma numero
202/2003 del 18.04.2003
ISSN 1826-3534
Società editoriale federalismi s.r.l.
Via di Porta Pinciana, 6 00187 Roma
Partita IVA 09565351005
amministrazione@federalismi.it
I contributi devono essere inviati all'indirizzo redazione@federalismi.it, già adeguati ai criteri editoriali. I testi ricevuti, dopo una prima valutazione del comitato di redazione, saranno sottoposti a procedura di double blind peer review.
La Rivista riceve solo testi inediti: non si pubblicano contributi già apparsi in altre sedi editoriali o ad esse destinati.
Tutti gli articoli firmati sono protetti dalla legge 633/1941 sul diritto d'autore.
Le foto presenti su federalismi.it non sono protette da copyright.
Direttore responsabile Annamaria Poggi
ViceDirettore responsabile Federica Fabrizzi
Comitato di direzione
Andrea Biondi; Luisa Cassetti; Marcello Cecchetti; Carlo Curti Gialdino; Renzo Dickmann; Antonio Ferrara; Tommaso Edoardo Frosini; Diana-Urania Galetta; Roberto Miccù; Andrea Morrone; Giulio M. Salerno; Sandro Staiano.
Redazione
Federico Savastano (Redattore Capo); Stefano Aru; Francesco Battaglia; Cristina Bertolino; Giovanni Boggero; Tanja Cerruti; Caterina Domenicali; Giovanni Piccirilli; Massimo Rubechi; Martina Sinisi; Alessandro Sterpa.
Segreteria di redazione
Chiara Arruzzoli; Simone Barbareschi; Alina Iuliana Benea; Andrea Caravita di Toritto; Maria Cristina Carbone; Adriano Dirri; Eleonora Iannario; Giulia Renzi; Giulia Santomauro; Francesco Severa; Sergio Spatola; Giulia Vasino.
ITALIA - DOCUMENTAZIONE
Il ritorno della questione federale in Europa?
Approfondimenti (25/02/2026)
ITALIA - DOCUMENTAZIONE
Il ritorno della questione federale in Europa? Contributi del 25 febbraio
Approfondimenti (25/02/2026)
Normativa - Energia
D.L. n. 21/2026, Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitivita' delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, non
(24/02/2026)
Normativa - Politiche di sviluppo e coesione
D.L. n. 19/2026, Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione
(24/02/2026)
Normativa - Energia
D.Lgs. n. 22/ Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di energia.
(24/02/2026)
Normativa - Tutela della salute
D.Lgs. n. 17/ Attuazione della direttiva (UE) 2024/782, che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermi
(24/02/2026)
Normativa - Legislazione elettorale
L. n. 18/2026, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026.
(24/02/2026)
ITALIA - DOCUMENTAZIONE
Fascicolo n. 6/2026
Federalismi (18/02/2026)