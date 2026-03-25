NUMERO -

Per un’altra Europa. Il tempo della costituzione federale

Dove va l’Europa? È trascorsa un’esistenza intera da quando Beniamino Caravita aveva posto questa domanda. Da allora tutto è cambiato. Solo per fare un elenco incompleto dei fatti. La definitiva uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea, la rocambolesca elezione di Donald Trump alla Casa Bianca, la pandemia da Covid-19 che ha allungato la crisi economico-finanziaria del decennio precedente, l’emergenza migratoria permanente, la sfida allo stato di diritto portata all’interno dell’Unione europea da Polonia e Ungheria, l’invasione della Russia in Ucraina il 24 febbraio 2022 e la lunga guerra che è seguita all’operazione speciale di Vladimir Putin, la crisi energetica, la pesante inflazione (l’andamento dei prezzi al consumo ha raggiunto il 9,2% nel dicembre 2022 di cui il 25,55% è la componente energia, e il 15% quella relativa a cibo, alcool e tabacco, per poi attestarsi al 2,9% un anno dopo), il cambiamento climatico, il vile attacco di Hamas a Israele e la drammatica guerra nella Striscia di Gaza che ha sterminato oltre settantamila civili, la crisi nel Mar Rosso causata dal gruppo terroristico yemenita degli Houti, la rielezione di Donald Trump e la nuova politica di sicurezza nazionale che aggiornando la “dottrina Monroe” ha determinato le condizioni per un allentamento della copertura statunitense nei confronti dell’Europa, la guerra dei dazi dell’amministrazione americana contro il resto del mondo, la prospettiva di una pacificazione economica nella Striscia di Gaza da parte di un “Board of Peace” a trazione trumpiana che ambisce a prendere il posto dell’Onu, il blitz americano in Venezuela con l’estrazione del presidente Nicolás Maduro, la guerra “a tappe” israelo-statunitense contro l’Iran e la sua propagazione in tutta l’area mediorientale, la caduta del diritto internazionale come strumento di moderazione delle tendenze imperialistiche statali... (segue)