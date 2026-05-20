  Bando di concorso per il conferimento del premio Panunzio per l’anno 2026 - Domande entro il 30 giugno 2026

Federalismi.it - Rivista Telematica
Registrazione al Tribunale di Roma numero
202/2003 del 18.04.2003
ISSN 1826-3534
Società editoriale federalismi s.r.l.
Via di Porta Pinciana, 6 00187 Roma
Partita IVA 09565351005
amministrazione@federalismi.it
I contributi devono essere inviati all'indirizzo redazione@federalismi.it, già adeguati ai criteri editoriali. I testi ricevuti, dopo una prima valutazione del comitato di redazione, saranno sottoposti a procedura di double blind peer review.
La Rivista riceve solo testi inediti: non si pubblicano contributi già apparsi in altre sedi editoriali o ad esse destinati.
Tutti gli articoli firmati sono protetti dalla legge 633/1941 sul diritto d'autore.
Le foto presenti su federalismi.it non sono protette da copyright.
Direttore responsabile Annamaria Poggi
ViceDirettore responsabile Federica Fabrizzi
Comitato di direzione
Andrea Biondi; Luisa Cassetti; Marcello Cecchetti; Carlo Curti Gialdino; Renzo Dickmann; Antonio Ferrara; Tommaso Edoardo Frosini; Diana-Urania Galetta; Roberto Miccù; Andrea Morrone; Giulio M. Salerno; Sandro Staiano.
Redazione
Federico Savastano (Redattore Capo); Stefano Aru; Francesco Battaglia; Cristina Bertolino; Giovanni Boggero; Tanja Cerruti; Caterina Domenicali; Giovanni Piccirilli; Massimo Rubechi; Martina Sinisi; Alessandro Sterpa.
Segreteria di redazione
Chiara Arruzzoli; Simone Barbareschi; Alina Iuliana Benea; Andrea Caravita di Toritto; Maria Cristina Carbone; Adriano Dirri; Eleonora Iannario; Giulia Renzi; Giulia Santomauro; Francesco Severa; Sergio Spatola; Giulia Vasino.
ITALIA - DOCUMENTAZIONE
Ottant'anni di Repubblica. Giornata in onore di Sandro Staiano
Napoli, 3 giugno 2026 (20/05/2026)
ITALIA - DOCUMENTAZIONE
Discorso in occasione del conferimento del Premio Carlo Magno ad Aquisgrana (14 maggio 2026) - ancora sul federalismo pragmatico
Mario Draghi (14/05/2026)
Giurisprudenza - Italia - Corte Costituzionale -
Corte Costituzionale, Ordinanza n. 67/2026, in tema di giudizio costituzionale, intervento della Provincia autonoma di Bolzano nel giudizio, in via incidentale, ammissibilità
(13/05/2026)
Giurisprudenza - Italia - Corte Costituzionale -
Corte Costituzionale, Ordinanza n. 69/2026, in tema di giudizio costituzionale, contraddittorio, interventi dell’associazione Patrimonio Italiano, della Confederazione degli Italiani nel mondo e dell’associazione Natitaliani nel giudizio
(13/05/2026)
Giurisprudenza - Italia - Corte Costituzionale -
Corte Costituzionale, Sentenza n. 60/2026, in tema di appalti pubblici, procedure di affidamento, norme della Regione Toscana, procedure ad evidenza pubblica bandite dalla Regione e dai suoi enti strumentali
(13/05/2026)
Giurisprudenza - Italia - Corte Costituzionale -
Corte Costituzionale, Sentenza n. 61/2026, in tema di edilizia e urbanistica, norme della Regione Toscana, modifiche di disposizioni regionali relative a interventi edilizi, obbligo di versare gli oneri di urbanizzazione primaria
(13/05/2026)
Giurisprudenza - Italia - Corte Costituzionale -
Corte Costituzionale, Sentenza n. 62/2026, in tema di tributi, riscossione, affidamento a terzi delle attività di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, costituzione di società di scopo
(13/05/2026)
Giurisprudenza - Italia - Corte Costituzionale -
Corte Costituzionale, Sentenza n. 63/2026, in tema di cittadinanza, acquisizione in ragione del criterio della discendenza, preclusione per i soggetti, discendenti da cittadino italiano, nati all’estero e in possesso di altra cittadinanza
(13/05/2026)