 Between Asymmetry and Secession. Territorial Issues in Europe, Springer, 2027 (Download PDF or eBook)

Federalismi.it - Rivista Telematica
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ITALIA - DOCUMENTAZIONE
Fascicolo n. 27/2026
Federalismi (09/10/2026)
Giurisprudenza - Italia - Corte Costituzionale -
Corte Costituzionale, Sentenza n. 163/2026, in tema di turismo, strutture ricettive, norme della Regione Puglia, modifiche alla l. reg.le n. 49 del 2017, Banca dati regionale delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche
(08/10/2026)
ITALIA - DOCUMENTAZIONE
Relazione conclusiva della Commissione di studio sull'applicazione dell'intelligenza artificiale alle funzioni del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie
(06/10/2026)
ITALIA - DOCUMENTAZIONE
Camera dei Deputati- Dossier ''Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale D.L. 162/2026 / A.C. 3106''
(06/10/2026)
ITALIA - DOCUMENTAZIONE
Camera dei Deputati- Dossier ''Elementi per la verifica di sussidiarietà - La proposta di regolamento sugli alloggi a prezzi accessibili''
(06/10/2026)
ITALIA - DOCUMENTAZIONE
Dossier ''Decreto scuola''
(06/10/2026)
ITALIA - DOCUMENTAZIONE
Camera dei Deputati- Dossier ''Documento programmatico di finanza pubblica 2026 - Profili di competenza della Commissione Cultura DOC CCXLIV, n. 2''
(06/10/2026)
ITALIA - DOCUMENTAZIONE
Camera dei Deputati- Dossier ''Integrazione all'articolo 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante Statuto speciale per la Sardegna''
legge costituzionale, statuto speciale, Sardegna, enti di area vasta (06/10/2026)