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Relazione conclusiva della Commissione di studio sull'applicazione dell'intelligenza artificiale alle funzioni del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie
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Payback sui dispositivi medici: violazione dei principî di ragionevolezza, proporzionalità, irretroattività e affidamento?
(06/10/2026)
in tema di titoli esteri per l’insegnamento di sostegno e comparazione tra ordinamenti
(06/10/2026)
in tema di concessioni demaniali marittime e obbligo di gara
(06/10/2026)
in tema di elezioni, liste elettorali
(06/10/2026)
Dossier ''Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale D.L. 162/2026 / A.C. 3106''
(06/10/2026)