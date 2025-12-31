 Master di primo livello in Diritto dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile

Federalismi.it - Rivista Telematica
Normativa - Legislazione elettorale
D.L. n. 196/2025, Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendariedell'anno 2026.
(31/12/2025)
Normativa - Bilanci pubblici, finanza pubblica e sistema tributario
D.Lgs. n. 186/ Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto.
(31/12/2025)
Normativa - Bilanci pubblici, finanza pubblica e sistema tributario
D.Lgs. n. 184/2025, Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160
(31/12/2025)
Normativa - Infrastrutture e trasporti
D.Lgs. n. 187/2025, Disposizioni sanzionatorie per la violazione degli obblighi inmateria di diffusione e fornitura di carburanti sostenibili perl'aviazione di cui al regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamentoeuropeo e de
(31/12/2025)
Normativa - Moneta, risparmio e mercati finanziari
D.Lgs. n. 185/ Modifiche alla normativa nazionale ai fini del recepimento delledisposizioni della direttiva (UE) n. 2024/1174, del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica ladirettiva (UE
(31/12/2025)
Normativa - Unione europea
D.Lgs. n. 194/2025, Attuazione della direttiva 2023/2226/UE del Consiglio, del 17 ottobre2023, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa allacooperazione amministrativa nel settore fiscale.
(31/12/2025)
Normativa - Bilanci pubblici, finanza pubblica e sistema tributario
D.Lgs. n. 192/2025, Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, difiscalita' internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni edi imposta di registro, nonche' di modifica allo statuto dei di
(30/12/2025)
Normativa - Bilanci pubblici, finanza pubblica e sistema tributario
L. n. 191/2025, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, recante misure urgenti in materia economica
(30/12/2025)