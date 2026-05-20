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di VIII Summer School e Conferenza di Ventotene
Europa e autonomia strategica - Programma dei lavori (14-19 giugno 2026)
Si segnala che sono ancora disponibili posti per partecipare come uditori
In caso, inviare una mail a perleuropadiventotene@gmail.com
ITALIA - DOCUMENTAZIONE
Ottant'anni di Repubblica. Giornata in onore di Sandro Staiano
Napoli, 3 giugno 2026 (20/05/2026)
ITALIA - DOCUMENTAZIONE
Senato della Repubblica- Dossier ''Disposizioni urgenti per il Piano casa''
(19/05/2026)
ITALIA - DOCUMENTAZIONE
Senato della Repubblica- Dossier ''Disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché disposizioni per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024''
(19/05/2026)
ITALIA - DOCUMENTAZIONE
Senato della Repubblica- Dossier ''Rappresentanza di interessi''
(19/05/2026)
ITALIA - DOCUMENTAZIONE
Senato della Repubblica- Dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 1888 “Modifica dell’articolo 114 della Costituzione in materia di Roma Capitale”
(19/05/2026)
ITALIA - DOCUMENTAZIONE
Camera dei Deputati- Dossier ''Introduzione della figura dell'avvocato in Costituzione A.C. 227, A.C. 694, A.C. 1852''
(19/05/2026)
ITALIA - DOCUMENTAZIONE
Bando di concorso per il conferimento del premio Panunzio per l’anno 2026 - Domande entro il 30 giugno 2026
Associazione Italiana dei Costituzionalisti (19/05/2026)
Giurisprudenza - Italia - Corte Costituzionale -
Corte Costituzionale, Ordinanza n. 79/2026, in tema di Corte penale internazionale, norme per l’adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale (Statuto di Roma), inammissibilità dell’intervento
(16/05/2026)