 Relazione sullo Stato di diritto 2026. Capitolo sulla situazione dello Stato di diritto in Italia

Federalismi.it - Rivista Telematica
Registrazione al Tribunale di Roma numero
202/2003 del 18.04.2003
ISSN 1826-3534
Società editoriale federalismi s.r.l.
Via di Porta Pinciana, 6 00187 Roma
Partita IVA 09565351005
amministrazione@federalismi.it
I contributi devono essere inviati all'indirizzo redazione@federalismi.it, già adeguati ai criteri editoriali. I testi ricevuti, dopo una prima valutazione del comitato di redazione, saranno sottoposti a procedura di double blind peer review.
La Rivista riceve solo testi inediti: non si pubblicano contributi già apparsi in altre sedi editoriali o ad esse destinati.
Tutti gli articoli firmati sono protetti dalla legge 633/1941 sul diritto d'autore.
Le foto presenti su federalismi.it non sono protette da copyright.
Direttore responsabile Annamaria Poggi
ViceDirettore responsabile Federica Fabrizzi
Comitato di direzione
Andrea Biondi; Luisa Cassetti; Marcello Cecchetti; Carlo Curti Gialdino; Renzo Dickmann; Antonio Ferrara; Tommaso Edoardo Frosini; Diana-Urania Galetta; Roberto Miccù; Andrea Morrone; Giulio M. Salerno; Sandro Staiano.
Redazione
Federico Savastano (Redattore Capo); Stefano Aru; Francesco Battaglia; Cristina Bertolino; Giovanni Boggero; Tanja Cerruti; Caterina Domenicali; Giovanni Piccirilli; Massimo Rubechi; Martina Sinisi; Alessandro Sterpa.
Segreteria di redazione
Chiara Arruzzoli; Simone Barbareschi; Alina Iuliana Benea; Andrea Caravita di Toritto; Maria Cristina Carbone; Adriano Dirri; Eleonora Iannario; Giulia Renzi; Giulia Santomauro; Francesco Severa; Sergio Spatola; Giulia Vasino.
EUROPA - DOCUMENTAZIONE
Decisione recante richiesta all'APPF di verificare se il partito ESN rispetti le condizioni di cui al regolamento (UE, Euratom) 2025/2445
(08/07/2026)
Giurisprudenza - Europa - Tribunale di I grado - Unione europea
Tribunale di I grado, Sentenza n. 268/2026, Tribunale dell'Unione cause T-268/21 RENV e T-538/24 | Ryanair/Commissione (Italia; regime di aiuto modificato; Covid-19)
(08/07/2026)
Giurisprudenza - Europa - Tribunale di I grado - Unione europea
Tribunale di I grado, Sentenza n. 1079/2026, Tribunale cause riunite T-1079/23, T-1080/23 e T-214/24 | Apple/Commissione designazione gatekeeper
(08/07/2026)
Giurisprudenza - Europa - Corte di Giustizia - Unione europea
Corte di Giustizia, Sentenza n. 522/2026, Corte di Giustizia causa C-522/24 | Ministero della Difesa (Obbligo vaccinale dei militari)
(18/06/2026)
Giurisprudenza - Europa - Corte di Giustizia - Unione europea
Corte di Giustizia, Conclusioni Avv. Generale n. 414/2026, Conclusioni dell’avvocato generale causa C-414/25 | [Sedrata] a proposito della compatibilità con la normaitva UE del Protocollo Italia-Albania
(23/04/2026)
Giurisprudenza - Europa - Corte di Giustizia - Unione europea
Corte di Giustizia, Sentenza n. 457/2026, Corte di Giustizia causa C-457/23 P | Deutsche Lufthansa / Ryanair e Condor Flugdienst a proposito dell’annullamento della decisione della Commissione che approvava la ricapitalizzazione del
(23/04/2026)